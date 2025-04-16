Этот сок может снизить воспаление кишечника на 40%.

Университет Центрального Ланкашира провел первое и крупнейшее исследование влияния сока из вишни на организм человека. Ученые выяснили, что этот напиток улучшает состояние людей с определенными заболеваниями.

Издание SciTechDaily писало, что у пациентов с язвенным колитом легкой и средней степени тяжести, которые в течение шести недель дважды в день выпивали 130 мл разбавленного сока вишни Монморанси, на 40% снизился уровень маркера воспаления кишечника. Кроме того, у них на 9% улучшилось качество жизни, связанное со здоровьем. Эти результаты свидетельствуют о том, что вишневый сок, богатый антоцианами, может принести дополнительную пользу, если использовать вместе с лекарствами.

Соавтор исследования Линдсей Боттомс, профессор в области физических упражнений и наук о здоровье и руководитель Центра исследований в области психологии и спорта в Университете Хартфордшира, сказал:

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Хотя вишневый сок не может заменить лекарства, наши результаты дают надежду на то, что его можно использовать наряду с фармацевтическими препаратами для улучшения качества жизни пациента, уменьшения симптомов и, возможно, даже для отсрочки дальнейшего интенсивного медицинского лечения или хирургического вмешательства.

Терпкая вишня Монморанси богата питательным веществом антоцианом - природным соединением, которое придает фруктам характерный красный цвет и кисло-сладкий вкус, а также содержится в темноокрашенных фруктах и овощах, таких как ежевика, кровавые апельсины и баклажаны.

Предыдущий анализ показал, что 30 мл концентрата терпкой вишни Монморанси содержат 9,117 мг/мл антоцианов, что эквивалентно употреблению примерно 100 вишен.

Ранее УНИАН писал, какой сок является самым полезным для здоровья человека.

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