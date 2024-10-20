Этот ферментированный "суперпродукт" имеет полезное действие на различные системы организма и может влиять на процессы пищеварения.

Квашенаякапуста постепенно становится все популярнее благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Этот "суперпродукт" теперь появляется на полках супермаркетов в разнообразных вкусовых вариациях, таких как жареный чеснок, укроп и халапеньо.

Но полезно ли есть квашеную капусту регулярно? Портал EatingWell обратился к экспертам по вопросам здоровья кишечника, чтобы узнать, что происходит с вашим организмом при регулярном употреблении этого продукта.

Польза для здоровья

Одна порция (1 стакан) квашеной капусты содержит 4 грамма клетчатки, что способствует улучшению пищеварения и регулярному опорожнению. Диетолог Бет Розен объясняет, что нерастворимая клетчатка, которой много в квашеной капусте, действует как вещество, помогающее выводить отходы из организма.

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Квашеная капуста - это ферментированный продукт, содержащий полезные бактерии, которые помогают восстанавливать баланс микробиома кишечника. Как отмечает диетолог Джесси Вонг, потребление таких продуктов положительно влияет как на краткосрочное, так и на долгосрочное здоровье кишечника.

Квашеная капуста является отличным источником витамина С, который играет важную роль в поддержании иммунной системы. Витамин С, вместе с другими антиоксидантами, помогает уменьшать воспаление и улучшает общее состояние здоровья.

Витамин С, присутствующий в квашеной капусте, способствует выработке коллагена, что делает кожу более упругой и эластичной. Кроме того, он защищает кожу от повреждения свободными радикалами и ультрафиолетовыми лучами, что помогает замедлить процесс старения.

Пищевая ценность квашеной капусты

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, 1 стакан квашеной капусты содержит 27 калорий, 6 граммов углеводов, 4 грамма клетчатки и 21 мг витамина С. Она также богата железом, витамином К и фолиевой кислотой, что делает ее питательным и низкокалорийным продуктом.

Всем ли безопасно есть квашеную капусту?

Хотя квашеная капуста полезна для большинства людей, она может быть не рекомендована тем, кто страдает непереносимостью гистамина или имеет аллергию на капусту. Людям с высоким артериальным давлением также стоит быть осторожными из-за высокого содержания соли.

Как добавить квашеную капусту в свой рацион

Квашеная капуста прекрасно дополняет салаты, супы, бутерброды и блюда с картофелем. Ее также можно использовать как начинку для хот-догов или других закусок. Даже небольшие порции могут быть полезными, поэтому не бойтесь экспериментировать с этим ферментированным продуктом.

Вывод

Квашеная капуста может стать отличным дополнением к вашему рациону. Она способствует улучшению пищеварения, укреплению иммунитета и здоровья кожи, однако стоит контролировать ее потребление из-за высокого содержания натрия. Начните с небольших порций, чтобы организм постепенно адаптировался.

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