Наша жизнь сильно изменилась в течение более 70 лет, однако некоторые советы стоит запомнить.

Почти половина американцев считает, что жизнь в период 1950-х годов была лучше. При этом, в плане здоровья многое улучшилось: люди живут дольше благодаря профилактике, современным лекарствам, медицинским технологиям и более осознанному подходу к питанию и образу жизни, пишет New York Post.

Но, несмотря на это, ожирение и диабет в США достигли рекордных уровней. Из-за этого предлагаем вынести полезные уроки из 1950-х годов.

Готовьте дома чаще

В те годы семьи ели вместе, тогда как фастфуд был редкостью. Сейчас же мы предпочитаем больше есть в заведениях, заказывать доставки и меньше есть домашнюю еду. Однако стоит помнить, что в ресторанах часто используют дешёвые масла и добавки, ухудшающие качество пищи.

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Ешьте меньше ультраобработанных продуктов

Сейчас большую роль в нашем питании играют продукты, по типу газировки, снеков и полуфабрикатов. Их массовое производство началось в 70-х с появлением дешёвого кукурузного сиропа. Употребление таких продуктов увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Контролируйте порции

Размеры порций выросли в разы: гамбургеры стали в три раза больше, порции картофеля фри – в два, а кока-кола теперь продаётся не в 180-200 миллилитровых бутылках, а в пол-литровых и больше.

Меньше тратьте времени, глядя на экран

Дети 50-х были активнее, играли на улице и катались на велосипедах. Сегодня подвижные игры ушли на второй план, ведь в руках появился телефон или планшет. Однако голубой свет, излучаемый гаджетами нарушает сон, повышая уровень кортизола и способствуя набору веса.

Больше двигайтесь

В 1960 году почти половина рабочих мест требовала физической активности, сейчас – менее 20%. Дистанционные совещания заменили даже небольшую офисную активность вроде перемещений между кабинетами или зданиями. Хотя многое изменилось, эти уроки из прошлого могут помочь сделать жизнь здоровее и качественнее.

Другие новости из области здоровья

Ранее УНИАН сообщал, что врачи посоветовали людям за 65 не есть эти 6 продуктов. С возрастом организм меняется, обмен веществ и поддержка мышечной массы, регуляция сахара в крови и контроль воспаления становятся важнее, чем простое сокращение калорий. Вдумчивый выбор диеты может помочь сохранить силу, энергию и общее состояние здоровья.

Кроме того, мы рассказывали про "ореховый" завтрак, который способен улучшить работу мозга на весь день. Одно исследование подтверждает, что грецкие орехи — настоящая пища для мозга.

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