10 простых способов добавить больше белка в овсянку.

Овсянка - отличный вариант для завтрака. Не зря эта каша так популярна во многих странах мира. Овсянка является отличной альтернативой классическому омлету, пишет Verywell.

Внештатный профессор клинического и профилактического питания в Ратгерской школе медицинских профессий Стефани Джонсон говорит, что одна чашка вареной овсянки содержит около шести граммов белка. Это само по себе уже неплохо, но кашу можно дополнительно обогатить таким необходимым для нашего организма белком.

"Существует множество ингредиентов, которые можно добавлять в овсянку, чтобы повысить ее пищевую ценность и снизить ее гликемический индекс, помогая вам оставаться сытыми в течение более длительного периода времени", - утвержжает Джонсон.

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Кстати, овсянка совсем необязательно должна быть сладкой. Многие и не знают, но эта каша очень вкусная и соленая. Магистр наук и дипломированный диетолог Эбигейл Коллен говорит, что овсянка отлично сочетается с тофу или другими сырами.

Что добавить в овсянку - список ингредиентов

Овсянка с молоком

"Лучший способ увеличить содержание белка в овсянке без существенного изменения ее вкуса — приготовить ее на молоке вместо воды", — сказала Джонсон.

По ее словам, эта простая замена усиливает кремообразную консистенцию, обеспечивая дополнительные восемь граммов белка.

Овсянка с орехами

Вы можете использовать миндаль, грецкие орехи, пекан или любые другие орехи, которые вам нравятся. "Цельные или измельченные орехи могут увеличить содержание белка, придавая блюду хруст", — говорит Джонсон.

Семена

Различные семена - еще один отличный источник белка. Например, в столовой ложче чиа содержится 2 грамма дополнительного белка. На одну столовую ложку семян конопли приходится 4 грамма белка, а в столовой ложке семян льна содержится 1,5 грамма белка. Дополнительный белок на одну столовую ложку семян подсолнечника: 2 грамма

Ореховые пасты

"Для тех, кто любит ореховый вкус, ореховые пасты не только добавляют белок, но и придают насыщенную, липкую текстуру, которую оценят любители орехов", — говорит Джонсон.

Греческий йогурт

В среднем дополнительный белок на столовую ложку греческого йогурта - это 1,5–2 грамма

Порошковое арахисовое масло

Как и обычное арахисовое масло, порошковое арахисовое масло может сделать вашу овсянку более сытной.

Овсянка с тофу

Тофу, кстати, можно добавлять как в сладкую, так и в соленую овсянку.

Овсянка с сыром

Если вы настроены на соленое, вы можете поэкспериментировать с рецептами овсянки, включающими сыр или овощи, говорит диетолог Коллен.

Протеин

Протеиновый порошок хорошо смешивается с овсянкой. Кроме того, вы можете использовать ароматизированный или неароматизированный вид в зависимости от ваших предпочтений. Просто помните, что количество получаемого белка будет зависеть от бренда.

Сухое молоко

Как и обычное молоко, обезжиренное сухое молоко может добавить больше белка в вашу утреннюю овсянку, сказала Джонсон.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, можно ли есть овсянку каждый день.

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