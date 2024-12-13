Эксперт рассказал, на какие средства необходимо обратить внимание, чтобы преодолеть эту проблему.

Независимо от того, жирная у вас кожа, сухая или стареющая - в суровую зимнюю погоду лицо страдает у всех. Вы даже можете ухудшить ситуацию, если будете длительно воздействовать на кожу горячей водой — из-за этого можно лишить кожу естественных масел, заявляет косметический дерматолог Ким Кардашьян, доктор Саймон Оуриан.

"Зимой очень важно использовать средства по уходу за кожей, которые увлажняют и поддерживают естественный барьер кожи", - объяснил он.

Чтобы бороться с сухостью кожи в холодную погоду, эксперты по уходу за кожей и дерматологи звезд рассказали о методах спасения кожи, которые вы должны опробовать этой зимой, пишет The Independent.

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Как отшелушивать кожу зимой

Отшелушивание кожи - важный этап ухода за ней в течение всего года. В теплые месяцы кожа более устойчива к частому отшелушиванию, так как подвержена большему воздействию пота. Но зимой, если делать это с той же частотой, что и в остальное время года, можно усугубить сухость кожи.

"Для сухой или чувствительной кожи отшелушивание следует проводить раз в неделю или реже, используя мягкие, неабразивные средства, такие как молочная кислота или энзимы. При жирной или комбинированной коже отшелушивание можно проводить один-два раза в неделю, но выбирайте увлажняющие отшелушивающие средства, чтобы не лишать кожу масел", - отмечает Оуриан.

Он рекомендует переходить на более мягкие продукты и использование химических отшелушивающих средств, например AHA [кислот], вместо физических скрабов, которые зимой могут быть слишком жесткими.

Продукты, которых следует избегать в холодную погоду

Сообщается, что это касается тонеров на спиртовой основе, агрессивных ретиноидов и абразивных скрабов.

"Эти ингредиенты могут лишить кожу естественных масел и сделать ее уязвимой к раздражению", - предупреждает доктор Эрика Малхолланд из Cetraben.

Вместо этого эксперты советуют сосредоточиться на успокаивающих ингредиентах, таких как противовоспалительные травы (ромашка, кора ивы и календула). Они поддерживают уровень влаги и одновременно успокаивают кожу.

Для увлажнения кожи Никола Моултон из Beauty Pie рекомендует средства с гиалуроновой кислотой и маслами, которые тоже дают коже столь необходимый заряд влаги.

Как справиться с сухостью при заболевании кожи

Для тех, кто страдает кожными заболеваниями, зима может быть особенно сложной. Холодная погода и сухой воздух могут спровоцировать обострение, поэтому можно добавить в список используемых средств алоэ вера и лакрицу, которые "помогают справиться с воспалительными или аллергическими реакциями".

Оуриан советует использовать при экземе богатые смягчающие средства — кремы на основе керамидов. Кроме того, эксперт рекомендует избегать горячего душа. При розацеа — нужно использовать ниацинамид и алоэ вера, так как они снимают раздражение и укрепляют кожный барьер.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые провели исследование, которое открывает возможность выращивать кожу. Это поможет с заживлением рубцов.

"Во время исследования в лаборатории создана функциональная миниверсия кожи. Этот органоид обладает способностью производить волосы, что позволяет ученым изучать, как иммунные клетки, в частности макрофаги, участвуют в формировании кровеносных сосудов", - объясняется в публикации.

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