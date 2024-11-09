Люди объяснили, действительно ли этот овощ поможет вашей коже.

Огурец - это овощ, который используют не только для приготовления блюд, но и для ухода за кожей лица, в частности, вокруг глаз. Существуют предположения, что этот продукт может убрать или уменьшить темные круги и отеки.

В социальной сети Reddit устроили опрос на эту тему. Пользователи поделились собственным опытом использования огурца для уходовых процедур. Они признались, действительно ли от этого овоща можно получить хоть какой-то эффект и стоит ли вообще его использовать в ежедневной рутине.

Большинство пользователей указывают, что у огурца нет влияния на человеческую кожу, однако есть и те, кому это растение помогло. Последние привели подробные объяснения, как на самом деле огурец работает на коже и призвали других использовать этот метод. УНИАН собрал подборку самых популярных ответов на Reddit, вот некоторые из положительных и отрицательных комментариев.

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Негативные отзывы:

"Это помогает фермерам удерживать бизнес. Я пропускаю эту часть в уходе, и вместо этого я просто ем огурцы"

"Это делает тебя похожим на салат, больше ничего"

"Это просто отличная быстрая закуска, а не уход за лицом"

"Так вы только почувствуете запах огурца в носу, а также не будете ничего видеть некоторое время".

"Кроме эстетики и любви к себе - ничего особенного, чтобы на самом деле улучшить свою кожу. А вот есть их - лучший способ"

"Это только заставляет мои глаза болеть, и пахнуть огурцом"

Положительные отзывы:

"Огурцы мокрые и прохладные, они могут охладить область вокруг глаз путем испарения. Если вы мало спали, съели слишком много соли или у вас просто есть мешки под глазами, то нанесение чего-то прохладного на эту область уменьшает отечность. Холодный компресс над глазами также может уменьшить головную боль. Кроме того, положив огурцы на лицо, вы расслабитесь, а ваша кожа станет более увлажненной. В конце концов, огурцы над глазами имеют лишь кратковременную пользу, но если ваша цель - полное расслабление, то этот метод для вас"

"Огурцы - это действительно о расслаблении и возможности почувствовать себя в спа-центре. А потом вы можете съесть эти огурцы, которые полны полезных питательных веществ. Они будут иметь большую пользу для вашего организма, ведь здоровье кожи на 99% базируется на питании"

"Да, они на самом деле работают! В огурцах много воды, поэтому они очень увлажняют и охлаждают кожу, что помогает при отеках. Они также имеют антиоксиданты, которые могут немного успокоить раздражение. Это не магия, но это в определенной степени помогает! Я использую их время от времени, если у меня усталый вид"

"Мне это очень нравится, оно обеспечивает свежесть, вы чувствуете, как жидкость впитывается. Я люблю этот этап ухода за кожей"

Напомним, ранее о влиянии огурца на лицо рассказали косметологи. Они с научной точки зрения ответили, какими могут быть последствия от использования этого овоща.

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