По словам эксперта, свежемолотые кофейные зерна следует заваривать в течение 30 минут после помола

Обычно люди, которые любят пить кофе, имеют дома кофемолку, чтобы наслаждаться свежим напитком. Помол собственных зерен занимает больше времени, однако качество полученного кофе намного лучше. В то же время многих интересует вопрос, если смолоть зерна, то стоит подождать с приготовлением кофе или можно делать его сразу. На это ответил бывший бариста и кофейный эксперт Мэтт Вудберн-Симмондс для The TakeOut.

"Свежемолотые кофейные зерна следует заваривать в течение 30 минут после помола. Когда мы измельчаем зерна, мы высвобождаем все летучие масла из центра зерен, которые дают весь восхитительный аромат в вашу заварку. Эти масла медленно испаряются, и примерно через 40 минут после измельчения они полностью исчезают, забирая с собой все эти вкусные ароматы", - объяснил эксперт.

Несмотря на то, что 30 минут является максимальным временем, на которое стоит оставлять молотые зерна, следует знать, что "чем дольше вы оставляете молотый кофе, тем более безвкусным он становится".

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Поэтому бывший бариста советует "молоть, а потом сразу заваривать, чтобы как можно больше ароматических масел из зерен попало в вашу чашку".

В то же время в современном мире иногда сложно найти несколько дополнительных минут, чтобы смолоть кофейные зерна, поэтому многие кофеманы делают напиток уже из порционного помола. Однако Вудберн-Симмондс отметил, что это является огромной ошибкой.

"Никто не может позволить себе периодический помол кофе. Для каждой чашки он должен быть свежемолотым. Даже самые загруженные кофейни не мелют кофе для своих эспрессо-машин порционно. Скорость, с которой ароматические соединения окисляются и разрушаются через несколько минут после помола, означает, что если вы не планируете выпить несколько чашек кофе в течение следующих 20 минут, вам не стоит использовать порционный помол", - подчеркнул кофейный эксперт.

В The TakeOut добавили, если вам не нравится свежий кофе, то вы можете просто покупать молотый кофе в пакетах, однако если вы любите приготовление лучшего кофе в домашних условиях, то дополнительные несколько минут этого стоят.

Другие интересные факты о кофе

Ранее экс-бариста назвала 12 несочетаемых вкусов, которые не стоит добавлять в кофе. В этот перечень вошли мята, лимон, апельсин, грейпфрут, яблоко и другие продукты.

В то же время туристы рассказали, где в мире самый вкусный кофе. В частности они сошлись во мнении, что невероятно вкусный кофе подают во Вьетнаме и Японии. В частности туристы советуют попробовать яичный кофе во вьетнамском городе Ханой.

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