Чего нельзя говорить на собеседовании, это показывает, имеют ли соискатели самоконтроль.

Когда дело доходит до собеседования, большинство соискателей проводят часы, изучая компанию и готовя ответы на часто задаваемые вопросы. Они хотят оставить положительное, незабываемое впечатление на своего потенциального босса, чтобы увеличить свои шансы получить должность, пишет Mirror.

Но как бы старательно соискатели ни готовились, они никогда не могут гарантировать, что у интервьюера нет "подвоха в рукаве". Один из них поделился противоречивой тактикой, которую использует его босс, когда опрашивает людей, чтобы присоединиться к его команде менеджеров по продажам.

"Это вроде бы весело, но также это возможность проверить, может ли человек либо знать свои границы и вежливо отказаться, либо удержаться после большого количества напитков. Очевидно, выпивка является большой частью продаж", - сказал собеседник издания.

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В соцсети активно отреагировали на сообщение. Один из комментаторов отметил, что многие люди говорили ему, что "ты самый трезвый пьяный, которого я когда-либо видел". По его мнению, это связано с тем, чтобы знать, "когда достаточно".

"Это было бы легким испытанием для меня. Мне не нравится вкус пива", "В зависимости от отрасли и страны, алкоголь, безусловно, составляет большую часть продаж", - написали другие пользователи.

Другие советы по поведению на собеседовании

Ранее УНИАН сообщал, какой вопрос задает Илон Маск во время каждого собеседования, чтобы выявить лжеца. Он спрашивает: "С какими самыми сложными проблемами вы имели дело, как с ними справлялись и как принимали решения в ключевые моменты?".

По словам миллиардера, ответа на этот вопрос обычно достаточно, чтобы дать ему "очень хорошее ощущение о ком-то", при этом он даже может выявить, врут ли ему.

Также мы информировали о "тесте на чашку кофе" во время собеседования. Бизнесмен Трент Иннес откажет в трудоустройстве всем, кто его провалит.

В конце собеседования он всегда обращает внимание на то, забирает ли кандидат свою чашку обратно на кухню. Смысл теста в том, что если человек не отнесет чашку обратно, он не подходит для компании.

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