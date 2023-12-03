Ее возглавляет самопровозглашенный гуру Нитьянанда, который разыскивается в Индии по нескольким обвинениям, включая сексуальное насилие.

Правительственный чиновник Парагвая был уволен после того, как выяснилось, что он подписал меморандум о взаимопонимании с представителями вымышленной страны беглого индийского гуру, которые, судя по всему, также обманули нескольких других чиновников в этой южноамериканской стране.

Арнальдо Чаморро был заменен на посту руководителя аппарата министерства сельского хозяйства Парагвая в среду вскоре после того, как стало известно, что он подписал "декларацию" с представителями Соединенных Штатов Кайласы, пишет Guardian.

На веб-сайте Кайласы вымышленная страна описывается как "возрождение древней просвещенной индуистской цивилизационной нации, возрождаемой перемещенными индуистами со всего мира". Ее возглавляет самопровозглашенный гуру Нитьянанда, который разыскивается в Индии по нескольким обвинениям, включая сексуальное насилие.

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Среди прочего, в "декларации" от 16 октября выражалось "искреннее желание и рекомендация правительству Парагвая рассмотреть, изучить и активно добиваться установления дипломатических отношений с Соединенными Штатами Кайласы и поддержать прием Соединённых Штатов Кайласы" как суверенного и независимого государства в различных международных организациях, включая, среди прочего, Организацию Объединенных Наций", - говорится в копии соглашения, опубликованной в социальных сетях.

Представители вымышленной страны встретились с Чаморро и министром сельского хозяйства Карлосом Хименесом, сообщил Чаморро в радиоинтервью.

Во время интервью Чаморро признал, что не знает, где находится Кайласа, и сказал, что подписал то, что он назвал "меморандумом о взаимопонимании", потому что они предложили помочь Парагваю по ряду вопросов, включая ирригацию.

Это разоблачение вызвало скандал и множество насмешек в социальных сетях в Парагвае, но это далеко не первый случай, когда самопровозглашенные представители Соединенных Штатов Кайласы обманули международных лидеров.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях Кайласы, также видно, как представители вымышленной страны подписывают соглашения с местными лидерами муниципалитетов Мария-Антония и Карпаи. Аккаунт в социальной сети отметил каждое из этих подписаний. По сообщениям СМИ, представители Соединенных Штатов Кайласы приняли участие в двух заседаниях комитетов ООН в Женеве в феврале.

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