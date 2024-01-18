Оба этих кофейных напитка можно приготовить с молоком, но отличия все равно будут чувствоваться.

Настоящие кофейные гурманы и простые любители кофе знают, чем отличаются латте и капучино - разница в данном случае неочевидна, но заметна. Однако между капучино и американо разница тоже есть, УНИАН расскажет о ней подробнее.

Главное отличие американо и капучино - гайд по кофе

Для того чтобы точно уметь различать американо и капучино - разница должна быть понятна уже на этапе приготовления этих напитков. Объединяет их одно - и американо, и капучино готовятся на основе эспрессо, то есть, в чашку бариста наливает из кофемашины 15 мл свежезаваренного кофе.

Потом начинается магия - становится видна разница между американо и капучино. Для того чтобы приготовить американо, бариста доливает горячую воду, а в случае с капучино вода не вливается вообще - только взбитое молоко. Таким образом мы понимаем, что американо - это эспрессо + вода, а капучино - эспрессо+молоко. Объем у этих напитков одинаковый - 200 мл.

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Но не всё так просто - между собой отличаются также американо с молоком и капучино - разница здесь в том, что добавляется третий ингредиент. Так для приготовления американо с молоком бариста делает эспрессо, добавляет горячую воду, а затем немного взбитого молока, но рецептура капучино не меняется - это все так же эспрессо с молоком. Что касается кофеина, то в американо его будет меньше, чем в капучино, ведь порцию эспрессо разбавили сначала водой, а потом еще и молоком, так что, такой напиток подойдет, если вам не хочется слишком крепкого кофе и насыщенного вкуса.

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