Женщина, придерживающаяся убеждения, что каждого мужчину интересует только одно, несправедлива.

Проведенный опрос среди 10 000 одиноких мужчин показал, что большинство из них мечтают жениться.

Как пишет YourTango, каждому из них был задан один вопрос: "Чего вы больше всего хотите от своей личной жизни?". И оказалось, что 86% этих мужчин больше всего хотят найти женщину своей мечты, влюбиться в нее и вступить в брак.

"Многие женщины считают, что мужчины хотят уложить их в постель только на ночь без каких-либо условий… Однако, женщина, придерживающаяся убеждения, что каждого мужчину интересует только одно, так же несправедлива, как и мужчины, считающие, что женщин интересуют только деньги. Это создает напряжение, враждебность, неуверенность и риск разрушить отношения еще до того, как у них появится шанс на процветание", - говорится в публикации.

Утверждается, что бесспорно мужчины хотят секса, но им также нужна эмоциональная связь:

"Проблема в том, что они не всегда передают это убедительно. Причины этого недопонимания различны. Прежде всего, мужчины имеют узкое и ограниченное представление о том, как, по их мнению, им разрешено эмоционально общаться с женщинами. Во многих случаях секс для них является предложением или средством достижения этой связи. Им нужна именно связь!".

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