Президент США Джо Байден опять едва не оконфузился во время посадки на борт Air Force One.
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Отмечается, что 78-летний Байден снова споткнулся на мокрых из-за дождя ступеньках. Только на этот раз ему удалось удержаться на ногах.
19 марта Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета.
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