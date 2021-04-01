В прошлый раз президент США упал, взбираясь на борт.

Президент США Джо Байден опять едва не оконфузился во время посадки на борт Air Force One.

Читайте такжеБайден убрал со стола в Овальном кабинете кнопку Трампа для заказа Coca-Cola (фото)Об этом пишет издание The Sun.

Отмечается, что 78-летний Байден снова споткнулся на мокрых из-за дождя ступеньках. Только на этот раз ему удалось удержаться на ногах.

19 марта Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета.

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Автор: Катерина Шварц