Регулярная трата пары минут на просмотр справочника по эксплуатации своего автомобиля может сэкономить сотни долларов.

Эксперт по автомобилям рассказал, из-за чего автомобиль может израсходовать большее количество топлива, чем ему необходимо.

Популярный автолюбитель и пользователь TikTok @tobyvegad в одном из своих видео назвал достаточно распространенную ошибку, увеличивающую потребление топлива автомобилем.

Он посоветовал водителям перед покупкой моторного масла для своих авто всегда проверять, рекомендовано ли оно производителем. Нужно точно знать, какое именно требуется. Таким образом регулярная трата пары минут на просмотр справочника по эксплуатации своего автомобиля может сэкономить сотни долларов на счетах за топливо.

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Как объяснил специалист, существуют различные типы моторного масла, их рейтинг дает водителям представление о его вязкости или густоте. По его словам, использование более густого масла, чем рекомендовано производителем, кроме лишних затрат также может привести к повреждению двигателя.

Ранее механик с 55-летним стажем дал простой совет, как продлить срок службы автомобиля вдвое. А также - как не "влететь" на деньги при покупке б/у автомобиля.

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