Пара приобрела известность после вечеринки в городе Голд-Коста в 2020 году, где мужчина нюхал кокаин с груди Хансен.

В Австралии бывший полицейский Закари Мейдмент, пойманный за употреблением кокаина с моделью Playboy Тианой Хансен, зарегистрировал личный аккаунт на портале OnlyFans и прославился.

Его историю рассказывает The New York Post.

Пара приобрела известность после вечеринки в городе Голд-Коста в 2020 году, где мужчина нюхал кокаин с груди Хансен. Позже выяснилось, что она является невестой полицейского. Вскоре мужчину уволили из правоохранительных органов, а суд обязал его выплатить штраф размером в полторы тысячи долларов.

После этого Хансен пригласила Закари присоединиться к платформе OnlyFans, где порномодели выставляют свои откровенные фото и видео. И предложение имело успех. С появлением Мейдмента у девушки увеличилось число подписчиков. Кроме того, возросли и суммы, которые стали перечислять ей поклонники.

Некоторые видео, опубликованные парой, были сняты в том же особняке, где полиция их застала за употреблением наркотиков. Сам Мейдмент считает, что работа порноактера - это новый этап в его карьере, поскольку его бывшие начальники стремились максимально контролировать его жизнь, включая публикации в социальных сетях.

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Автор: Денис Прядко