Работы, вместе с ремонтом дорог, выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В Закарпатской области в течение года укрепляли дороги в горной местности, которые могут пострадать в результате оползней почвы, размыва рек и наводнений.

Подробности рассказала на своей странице в Facebook Служба автомобильных дорог в Закарпатской области.

"Закарпатье – один из лидеров по устройству подпорных конструкций. Возводим низовые и верховые стенки. Дороги, проложенные в горах, очень часто проходят под склоном, и вероятность обвала или оползня высока. Еще и паводковые волны в весенне-осенний период доставляют немало хлопот", - пояснили в Автодоре.

Работы, вместе с ремонтом дорог, выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Наибольшее количество подпорных стен построено на трассе Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов. Здесь также находится самая длинная в Украине подпорная стена длиной 1,6 км, которая защищает дорогу от реки Тиса.

В 2021 году на этой дороге в Раховском районе возвели еще более 3,3 км подпорных стен с глубиной залегания фундамента 1,5 – 2,5 м.

Еще одну подпорную стенку строят в урочище Кизий - заповедном массиве Карпатского биосферного заповедника. А самая сложная с инженерной точки зрения конструкция расположена на дороге Р-21 Долина - Хуст. Это 468-метровая стена вдоль реки река в селе Нижние быстрый.

"Участок работы здесь непростой - сверху стекает вода, а река во время осадков поднимается на несколько метров. Поэтому дорожники поставили дренажные трубы и специальные водопропускные трубы ради того, чтобы вода не попадала на дорогу и не разрушала дорожное полотно", - поясняет Служба автомобильных дорог Закарпатья.

Как сообщалось по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в течение 2020-2021 годов отремонтировали и построили более 13 тыс. км дорог.