Вместо австралийского Сиднея горе-путешественник приземлился в американском захолустье.

Турист из США Кингсли Бернетт сорвал свой отпуск мечты, когда в попытке найти более выгодный билет на самолет он перепутал австралийский Сидней с одноименным городком в американском штате Монтана с населением чуть больше 5 тысяч человек.

Как пишет Lad Bible, свою ошибку горе-путешественник обнаружил уже когда после подозрительно короткого перелета самолет начал приземляться совершенно не там, где он ожидал – вместо знаменитого оперного театра Сиднея в лучах летнего солнца Бернетт увидел в окно иллюминатора заснеженную вершину горы.

"Это вопрос аббревиатур. S-Y-D вместо S-D-Y. Кто-то должен это исправить", – пожаловался мужчина местному телеканалу KTVQ.

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Бернетт пояснил, что он пытался найти лучшее ценовое предложение, чтобы отправиться в австралийский город, и признал: вероятно, ему следовало сосредоточиться на конечном пункте назначения, а не на выгодных условиях. Дело в том, что на английском языке названия этих городов отличаются одной буквой – Sydney в Австралии и Sidney в США.

Не планируя останавливаться в американском Сиднее, горе-турист подошел к стойке American Airlines в аэропорту и объяснил свою ситуацию. Однако работник аэропорта разочаровал его, сообщив, что он в любом случае уже не сможет успеть в Сидней до начала запланированного круиза – именно такова была конечная цель Беннета.

В результате он забронировал номер в отеле на ночь в Сиднее и на следующий день улетел домой в Нью-Йорк. Теперь Бернетт планирует отправиться в "настоящий" Сидней в июне, на когда он уже заново забронировал круиз своей мечты.

Примечательно, что главный менеджер отеля, в котором он ночевал, заявила, что Бернетт на самом деле был уже вторым человеком, совершившим ошибку, приземлившись не в том Сиднее.

Как сообщал УНИАН, ранее пара туристов оставила младенца в израильском аэропорту прямо у стойки регистрации, не желая платить за билет для него.

Другой путешественник нарвался на критику, когда забронировал для своих жены и ребенка самые дешевые места на авиарейс, сам при этом разместившись в "бизнес-классе".

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