Прядь волос Джорджа Вашингтона продана за $17 тысяч

Прядь волос Джорджа Вашингтона продали за 17 тысяч долларов, сообщает агентство Assoсiated Press.

Купивший прядь на аукционе житель Ричмонда отказался назвать свое имя. В роли продавца выступила жительница Колорадо, которая заявила, что ей медальон с заключенной в нем прядью волос первого президента США передал ее отец. Она утверждает, что хранящиеся в медальоне волосы принадлежат именно Вашингтону.

Изучившие вопрос историки поддержали эту версию. По всей видимости, прядь была взята во время эксгумации праха президента в 1837 году. Скончался Джордж Вашингтон в 1799, простудившись во время поездки верхом по своим фермам.

Лента.ру