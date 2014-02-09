СМИ: В Германии врач использовал на практике знания из "Доктора Хауса"

Об этом сообщает likar.info со ссылкой на журнал The Lancet.

Мужчина обратился в Центр в связи с резким ухудшением самочувствия. Он страдал от тяжелой сердечной недостаточности, повышенной температуры, гипотериоза, рефлюкс-эзофагита, увеличенных лимфоузлов, почти потерял слух и зрение. Набор симптомов был нестандартным.

Читайте такжеБогатырева призвала студентов-медиков не подражать образу ХаусаБыло известно, что ранее мужчина перенес операцию по замене тазобедренных суставов на керамические протезы, а затем левый протез заменили на металлический. Данное обстоятельство заставило профессора Юргена Шефера вспомнить одну их серий сериала «Доктор Хаус», где рассказывалось об отравлении пациентки кобальтом после установки некачественного металлического протеза.

Радиографическое исследование, анализ крови и мочи пациента подтвердило, что причиной странных симптомов стали остатки частиц сломанного керамического протеза, которые царапали новый металлический протез. В итоге кобальт и хром попадали в кровоток. После замены металлического протеза на новый керамический состояние пациента улучшилось.