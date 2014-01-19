Грека приговорили к десяти месяцам за сравнение монаха с макаронами

Мужчина был признан виновным в богохульстве, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

28-летний Филиппо Лоизос подал апелляцию, поэтому пока он останется на свободе. Решение о его дальнейшей судьбе будет принято судом вышестоящей инстанции. Когда его заявление будет рассмотрено, не уточняется.

Многие жители страны выразили Лоизосу свою поддержку. Адвокат подсудимого заявил, что его клиент не собирался оскорблять православную церковь. Комментариев самого грека агентство не приводит.

Лоизос создал в Сети страницу, высмеивающую схимонаха Паисия, в 2012 году. В Facebook грек опубликовал фотографию монаха, рядом с которым разместил изображение тарелки с паститсио, традиционного национального блюда из макарон, рубленного мяса и соуса бешамель. Рядом с этим коллажем была надпись: «Старец Паститсио».

В основу шутки про старца было положено созвучие имени монаха с названием макаронного кушанья. Предполагалось, что Лоизос является членом церкви Летающего макаронного монстра, пародийной религии, отвергающей существующие догмы. Однако никаких достоверных сведений об этом нет.

К ответственности автора коллажа было решено привлечь после того, как о нем в парламенте Греции рассказал Христос Паппас, депутат от ультраправой партии «Хриси Авги». Сам Паппас был задержан по подозрению к причастности к деятельности преступной группы.