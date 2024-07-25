Поддерживайте легкий, уважительный и позитивный разговор в публичных местах - это сделает взаимодействие более приятным для всех участников.

У каждого из нас были моменты, когда мы делились с людьми чем-то, что, наверное, должны были бы оставить при себе. Ориентироваться в социальном взаимодействии может быть непросто, особенно когда речь идет о том, какие темы не подлежат обсуждению.

Согласно психологии, есть определенные темы, которые лучше держать в тайне, когда вы находитесь в публичном месте, пишет Hackspirit. Речь идет не о цензуре или ограничении свободы слова, а о понимании потенциального влияния наших слов на нас самих и других людей. Есть 8 вещей, о которых никогда не стоит говорить публично.

1. Личные драмы

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У всех нас бывают взлеты и падения, и вполне естественно, что нам хочется выговориться или попросить совета. Но когда вы находитесь на людях, выплескивание вашей личной драмы может поставить других в неловкое положение.

Психология говорит нам, что обмен интимными подробностями своей жизни, особенно негативными, может создать неудобную динамику. Это ставит людей в затруднительное положение, особенно если они не очень хорошо вас знают или если они не в состоянии помочь или дать совет.

Публичные пространства, как правило, не лучшее место для такого уровня откровенности. Речь идет не только о потенциальном дискомфорте для других, но и о сохранении собственной приватности и эмоционального здоровья. В конце концов, не все люди заботятся о ваших интересах. Некоторые могут использовать информацию, которой вы делитесь, против вас, тогда как другие могут сформировать суждение на основе услышанного.

В следующий раз, когда у вас возникнет соблазн обсудить недавнюю ссору с сестрой или с парнем, сдержитесь. Приберегите эти разговоры для надежных друзей или членов семьи в приватной обстановке. Это не только хорошие манеры, это также полезно для вашего психического здоровья.

2. Ваши достижения

Странно, не так ли? Хотя важно гордиться своими достижениями, обсуждение их на публике иногда может иметь непредсказуемые последствия.

Психология объясняет, что постоянные разговоры о собственных достижениях могут быть восприняты как восхваление или стремление получить одобрение. Это может заставить других чувствовать себя неполноценными или неудобными, а это не то впечатление, которое вы хотите оставить.

Более того, это также может создать ощущение давления и ожидания. Вы можете чувствовать потребность поддерживать определенный имидж или постоянно достигать большего, что может вызвать стресс.

Существует разница между тем, чтобы делиться хорошими новостями и постоянно напоминать о своих достижениях. Конечно, если кто-то спрашивает о вашем недавнем повышении или о марафоне, который вы только что пробежали, не стесняйтесь делиться! Но старайтесь не позволять этим темам доминировать в разговоре.

Скромность – это добродетель, которая ценится почти в каждой культуре. Праздновать свои успехи – это замечательно, но также важно слушать и проявлять интерес к другим.

3. Противоречивые темы

Вы когда-нибудь слышали поговорку: "Никогда не обсуждайте политику или религию в вежливой компании"? В этих словах есть мудрость. Эти темы часто вызывают сильные эмоции и могут легко привести к жарким дебатам.

Когда такие темы поднимаются публично, существует высокая вероятность столкновения убеждений. Это может создать напряжение и превратить приятную встречу в неловкую ситуацию.

Несмотря на то, что открытая дискуссия имеет решающее значение для общественного прогресса, контекст и обстановка имеют значение. Некоторые вещи лучше обсуждать с глазу на глаз или на специальных форумах, посвященных таким темам.

4. Критика других

У всех нас бывают моменты, когда мы испытываем разочарование действиями других людей. Это человеческая природа. Но если делиться этими чувствами на людях, особенно в негативной или унизительной форме, это может быстро испортить атмосферу.

Представьте себе, что вы получаете такие комментарии – это не очень приятно, не так ли? Каждый ведет свою собственную борьбу, и то, что может показаться вам безобидным комментарием, может глубоко ранить кого-то другого.

Кроме того, критика других часто говорит больше о нас, чем о человеке, о котором мы говорим. Она может выявить нашу собственную неуверенность и предвзятость. Если вы чувствуете, что хотите раскритиковать кого-то публично, найдите минутку, чтобы подумать о его точке зрения. Возможно, есть причина подобного поведения, о которой вы не знаете.

5. Денежные вопросы

Давайте посмотрим правде в глаза, мы все были в ситуации, когда кто-то упоминает о своей зарплате, арендной плате или стоимости нового автомобиля. Денежные вопросы являются универсальной частью жизни, но их обсуждение на людях может привести к неловким ситуациям.

Обсуждение личных финансов может вызвать неравенство, зависть или даже обиду между людьми. Случайный комментарий одного человека о его высоких заработках или дорогих покупках может стать для другого источником стресса или неуверенности.

Кроме того, финансовые вопросы являются элементом приватности. Так же, как вы не хотели бы, чтобы кто-то заглядывал в ваш банковский счет, неуместно углубляться в финансовые детали других людей.

6. Вопросы здоровья

Хотя важно быть открытым в отношении здоровья и хорошего самочувствия, делиться конкретными деталями о своих личных проблемах со здоровьем или проблемах других людей на публике не всегда является лучшим подходом.

Кроме потенциального дискомфорта, который это может вызвать у других, публичное обсуждение вопросов личного здоровья также может поставить под угрозу приватность. Одно дело – поделиться тем, что вы плохо себя чувствуете или выздоравливаете после болезни, но добавление подробностей может перейти все границы.

Уважение к собственной частной жизни и комфорту других людей имеет решающее значение. Если вам нужно обсудить вопросы, связанные со здоровьем, подумайте о том, чтобы сделать это в более приватной обстановке или с людьми, которым вы доверяете.

7. Сплетни

Когда к нам попадает сочная сплетня, возникает соблазн передать ее дальше. Но давайте сразу перейдем к сути: сплетничать – показывать себя с плохой стороны.

Делиться слухами или личными данными о других людях на публике не только неуместно, но и вредно. Это может навредить репутации, испортить отношения и создать токсичную среду. Более того, это плохо отражается на вас.

Мы все лучше этого. Если вы чувствуете соблазн посплетничать, попробуйте противостоять этому желанию. Спросите себя, хотели бы вы, чтобы кто-то делился такой информацией о вас? Скорее всего, ответ – нет.

8. Негативные слова о себе

Избегайте негативных высказываний о себе на публике. Говоря о неуверенности в себе или постоянно унижая себя, вы можете поставить окружающих в неловкое положение. Это также может негативно повлиять на вашу собственную самооценку.

Легко попасть в ловушку самоуничижения, особенно когда мы пытаемся приспособиться или казаться скромными. То, как вы говорите о себе, влияет на то, как другие воспринимают вас, и, что важнее, как вы воспринимаете себя. Ваши слова имеют силу. Когда вы говорите о себе доброжелательно и уверенно, это не только поднимает ваш собственный моральный дух, но и способствует созданию позитивного окружения.

Наконец, поддерживайте легкий, уважительный и позитивный разговор в публичных местах. Это сделает взаимодействие более приятным и плодотворным для всех участников.

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