Дом из «Кошмара на улице Вязов» продан за 2 миллиона долларов

Выставленный менее двух месяцев назад своей владелицей Энджи Хилл на продажу дом, фасад которого фигурирует в оригинальном фильме Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов» 1984 года, продан по листинговой цене $2,1 млн. Об этом пишет газета The Los Angeles Times.

Построенный в 1919 году в традиционном стиле и обновленный в ходе ремонта дом с дощатыми полами состоит из классически оформленного коридора, кухни, гостиной, трех спален и «трех с половиной» ванных комнат. Общая жилая площадь дома составляет около 250 квадратных метров, сообщает Газета.ру.

Вместе с основным домом новому владельцу, имя которого не раскрывается, достался гостевой домик и бассейн.