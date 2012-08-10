Над Киевом пройдет метеоритный дождь

Земля 11—13 августа проходит сквозь метеоритные потоки Персеиды, поэтому если внимательно следить за небом, то можно увидеть сотни падающих «звезд», сообщает «Сегодня».

На самом деле это мелкие частички кометы, которые сгорают в атмосфере — еще их называют персеидами. Правда, как говорят в главной Астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины, пик этого явления придется на дневное время. Тогда с неба будут падать по 100 светящихся частиц в час. Но «звездопад» можно увидеть и ночью, если не будет дождя.

Говорят, во время августовских звездопадов нужно загадывать желание, и оно обязательно сбудется. Правда, желание должно быть одно и очень конкретное.