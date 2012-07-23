В Дании открылся конгресс Санта-Клаусов

Более 110 Санта-Клаусов из Германии, Канады, Норвегии, США, Швеции, Японии и Дании собрались на свой ежегодный конгресс в окрестностях датской столицы.

Международный форум торжественно открылся сегодня в 55-й раз в старейшем в мире луна-парке "Баккен" примерно в 15 километрах к северу от Копенгагена, сообщает ИТАР-ТАСС.

В программе - торжественное шествие по улицам Копенгагена, традиционное омовение ног в прохладной балтийской воде и прием в столичной мэрии.

В преддверии Олимпиады старцы с седыми бородами примут участие в велопробеге и состязании по пятиборью, а поскольку сейчас время школьных каникул, проведут для детей в парке "Баккен" всевозможные конкурсы и аттракционы.

В повестке дня конгресса - определение официальной даты Рождества и Нового года, вычисление правильного диаметра дымоходов, через которые Санта-Клаусы проникают в дома, чтобы поздравить жителей, а также разработка удобных правил парковки оленьих упряжек.

Ожидается очередной раунд традиционной дискуссии между представителями Гренландии и Финляндии о том, где находится историческая родина Санта-Клауса - на самом большом в мире острове, входящем в состав датского королевства, или в финской Лапландии.

Конгрессы Санта-Клаусов проводятся в Копенгагене с 1957 года, когда один из известных артистов датского цирка - профессор Трибини выдвинул эту идею, принесшую столь богатые плоды. Предполагается, что датой встреч волшебников в зимней одежде был избран июль, потому что имя датского Санта-Клауса - Юлеманд.

В заключение четырехдневного форума, который организован парком "Баккен" и Датской ассоциацией Санта, будет назначен почетный Санта-Клаус 2012 года.