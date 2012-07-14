Толстоухов говорит, что слон Хорас пока ничего «такого» не хочет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор КП «Киевский зоопарк» Алексей Толстоухов.

«У Хораса пока не замечены каких-либо «особые» желания, но самочками мы уже занимаемся. Есть уже определенные договоренности, но еще не подписаны официальные документы. Мы приобретем их (самочек) для постоянного содержания здесь. И их будет две-три», - сказал А.Толстоухов.

Заплатят за самочек, по его словам, народные депутаты, которые принимали участие в приобретении слона Хораса. «Сказали, что готовы поддержать и оплатить все - и перевозку сюда, и приобретение», - сказал директор зоопарка. (В приобретении слона помогли экс-мэр Киева, народный депутат Александр Омельченко, а также его коллеги Игорь Лысов и Валерий Борисов – УНИАН).

А.Толстоухов отметил, что есть две страны, с которой ведутся переговоры, но пока их не назвал.

«Я думаю, что самочки появятся в будущем году, потому что в этом мы уже не успеем. Зимой их перевозить нельзя, поэтому, думаю, летом в следующем году», - сообщил А.Толстоухов.

Как сообщал УНИАН, слона Хораса из Ростовского зоопарка в Киев привезли 5 июня. Животному 7 лет. Сегодня слона после завершения карантинного периода официально представили в зоопарке.

Для Хораса реконструировали два вольера – летний и зимний, значительно увеличили площадь для выгула, металлическое ограждение заменили огромными камнями, смонтировали новое освещение, утеплили пол, реконструировали обзорную площадку и пр.

Слона в столичном зоопарке не были два года, с тех пор, как 26 апреля 2010 года умер 39-летний индийский слон Бой.