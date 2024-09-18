Джей Чаудри отметил, что эат черта позволит преодолеть все проблемы.

66-летний миллиардер Джей Чаудри добился успеха еще в 90-х. Его состояние оценивается в 9,5 миллиарда долларов

Издание CNBC пишет, что Чаудри в 1996 году вместе с женой основал свою первую компанию SecureIT. В 1998 году она была продана за 70 миллионов долларов. Затем он основал еще три компании, AirDefense, CipherTrust и CoreHarbor, которые в конечном итоге были проданы.

В 2008 году он основал свое нынешнее предприятие, компанию Zscaler, занимающуюся кибербезопасностью, в которой он сейчас занимает должность генерального директора. Рыночная стоимость Zscaler составляет 25,31 миллиарда долларов. По данным Forbes, состояние самого Чаудри оценивается в 9,5 миллиарда долларов.

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Когда речь заходит о том, какие черты характера необходимы для достижения успеха, Чаудри называет одну характеристику - страсть.

"Страсть к достижению чего-то значимого", - говорит он.

По его словам, будучи увлеченным тем, что вы делаете, вам гораздо легче выполнять работу.

"Когда это является вашей движущей силой, когда работа становится вашим хобби", - говорит Чаудри, - "Потому что вы получаете от нее удовольствие. Это мотивирует вас работать усерднее и добиваться результатов, а эти результаты побуждают вас к дальнейшему развитию. Это эффект домино - успех, который начинается с глубокого желания погрузиться в работу".

Для Чаудри эта страсть возникла, когда он "строил что-то". Ему нравилось закладывать фундамент для своих стартапов и доводить их до конца.

Он считает, что без страсти неважно сколько у вас опыта.

"Если у людей нет страсти, - говорит он, - то неважно, сколько у них опыта. Это просто не имеет значения для любой работы. У вас не будет внутреннего драйва, чтобы продолжать работать над решением проблем и двигаться вперед. Вы не будете с таким же воодушевлением выполнять работу, а когда вы сядете за стол переговоров, работа может стать менее приятной".

Ранее УНИАН назвал чрезвычайно успешных людей отличают от других 7 утренних привычек.

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