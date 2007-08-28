Сегодня будет полное лунное затмение

Второе за 2007 год полное лунное затмение начнется во вторник утром и будет видно в Северной и Южной Америке, особенно с западной стороны. Как передает Associated Press, жители островов Тихого океана, восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии также смогут наблюдать природное явление, если погода будет ясная.

В России затмение увидят жители Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает агентство "Восток-Медиа" со ссылкой на Уссурийскую астрофизическую обсерваторию. Время максимальной фазы - 10:37 по Гринвичу, начало частной фазы - в 7:52.

Обитателям Европы, Африки и Ближнего Востока, где в начале марта можно было увидеть предыдущее полное лунное затмение, на этот раз не представится подобная возможность - частичное затмение начнется в 8:51 утра по Гринвичу, а полное - в 9:52, когда Луну уже не будет видно за солнечным светом.

Лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Луной и Солнцем, перекрывая его свет, отмечает Лента.ру. Это редкое явление, так как обычно Луна находится над земной орбитой или под ней. Во время полного затмения часть солнечных лучей огибает Землю и попадает на Луну, преломляясь в атмосфере и приобретая красноватый оттенок.

Все природное явление длится около трех с половиной часов, стадия полного затмения - около полутора. Следующее полное лунное затмение произойдет 21 февраля 2008 года, его можно будет увидеть в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.