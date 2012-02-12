В Тернополе будут штурмовать Снежную крепость

В Тернополе начался праздник зимы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, в его рамках запланировано провести соревнования по зимней рыбалке, соревнования среди лыжников, украинские забавы, показательные выступления по биатлону.

Также желающих будут катать на лошадях и двух воздушных шарах. Чтобы люди не замерзли, их будут угощать горячим чаем и кашей из полевой кухни. Кроме этого, на Тернопольском пруду, где будет проходить празднование, поставлены бочки, в которых будут жечь дрова и возле которых также можно будет согреться.

Еще организаторы обещают ледяные и снежные фигуры, показательный штурм Снежной крепости, санные катания, народные бои «Зима против весны».

Также в рамках празднования у пристани на сцене состоится концертная программа.

На празднование в Тернополь также пригласили представителей районов.

«Они привезут свои коллективы, свои развлечения, блюда, характерные для их региона. При этом у всех районов будет какая-то группа сопровождения, что добавит массовости и колорита самому празднику», – объяснил такую инициативу городской председатель Сергей НАДАЛ.

На проведение праздничных мероприятий на пруду свое добро дало областное Управление Министерства чрезвычайных ситуаций. По данным спасателей, толщина льда является достаточной для скопления большого количества людей.