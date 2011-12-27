15-летний американец покорил высочайшие вершины мира

15-летний американский подросток Джордан Ромеро стал самым юным в истории покорителем высочайших вершин шести континентов. Обладателем прежнего рекорда был британец Джордж Аткинсон, который завершил серию восхождений в возрасте 16 лет в мае.

Ромеро в субботу благополучно достиг вершины пика Винсон (4892 метра) в Антарктиде, о чем сообщил своей матери и в собственном блоге в социальной сети "Фейсбук". "Предстоит еще совершить спуск. Тогда и отметим", - написал юный американец, начавший восхождение в среду. Он покоряет высочайшие горы континентов вместе с отцом и мачехой, являющимися опытными альпинистами. Теперь в активе подростка семь гор, включая высочайшую точку Африки - Килиманджаро (5895 метров) и высочайшую вершину мира - Эверест (Джомолунгма - 8850 метров). Их он покорил в 10 и 13 лет, соответственно.

Джордан осуществил давнюю мечту. Замысел родился, когда мальчик в школе узнал про главные пики шести континентов. "Я рассказал все отцу, и он не сказал "нет". Он просто объяснил, с какими опасностями мне придется столкнуться и что надо делать. Мы приступили к тренировкам сразу", - вспоминает подросток.

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