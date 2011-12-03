Ученые: ругань может заменить обезболивающее

Ученые выяснили, что матом можно снимать болевые ощущения, но только если человек не ругается постоянно. Иначе обезболивающий эффект пропадает.

Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного психологами Кильского университета в Великобритании. Во время опыта, человек дольше выдерживал в ледяной воде, если сыпал проклятиями, чем просто выкрикивал нейтральные слова.

Позже ученые решили выяснить, как влияет на обезболивающий эффект брань тех людей, для которых мат - привычка. Исследователи также выяснили все в конкретных цифрах. Так, ругань теряет эффект обезболивающего, если употреблять ее более 60 раз в день.

Механизм такого обезболивания ученым не совсем ясен. Скорее всего, ругань способствует высвобождению агрессии и злобы, которые как раз и являются причиной стресс-индуцированной болевой чувствительности.

При стрессе происходит выброс адреналина, который помогает не обращать внимания на боль. Брань же влияет на более глубокие зоны мозга, чем обычная речь. На те, которые отвечают за эмоциональное поведение. А вот если человек привык ругаться, то эмоциональный ответ на ругань у него слабеет, соответственно, сходит на нет и его обезболивающий эффект.

ТСН