Редкий желтый алмаз выставили на аукционе в Женеве (фото)

Редкий желтый алмаз выставлен на аукционе в Женеве с первоначальной ценой в 11 млн. долларов.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, этот алмаз в 110 карат считается крупнейшим и самым безупречным из алмазов этого типа, которые когда-либо выставлялись на продажу.

Аукционные фирмы Женевы проводят сейчас распродажи, которые пользуются большим успехом.