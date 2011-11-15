Редкий желтый алмаз выставили на аукционе в Женеве (фото)
19:55, 15 ноября 2011Курьёзы
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Начальная цена - 11 миллионов
Редкий желтый алмаз выставлен на аукционе в Женеве с первоначальной ценой в 11 млн. долларов.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, этот алмаз в 110 карат считается крупнейшим и самым безупречным из алмазов этого типа, которые когда-либо выставлялись на продажу.
Аукционные фирмы Женевы проводят сейчас распродажи, которые пользуются большим успехом.
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