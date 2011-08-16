В Ялте открыли театр вина

Театр вина и Крыма открылся на днях в старинном здании, расположенном в центре Ялты.

Как сообщает пресс-служба ялтинской мэрии, аналогов объекту нет не только в Крыму, но и во всей Украине.

В театре представлена продукция полутора десятков винодельческих предприятий полуострова и более 800 артефактов, связанных с виноделием. Они расположились в декорированном под винный подвал музее вина. Там планируется проводить выставки, перформансы, выступления музыкальных групп.

В скором будущем в театре будут проводить тематические дегустации, организовывать школы сомелье, а в кинозале показывать короткометражные фильмы, посвященные крымскому виноделию, истории и философии вина.

Театр будет работать круглый год.