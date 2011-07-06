В Киеве мусульмане и евреи учатся преодолевать ненависть

Киеве начала работу пятидневная Международная молодежная конференция, посвященная диалогу между мусульманами и евреями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (IHRPEX), это уже вторая подобная конференция, проводящаяся по инициативе IHRPEX и Украинского еврейского комитета (УЕК).

По словам главы IHRPEX, народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, межконфессиональный диалог жизненно необходим и очень важен, особенно когда поиском подобных компромиссов занимается молодежь.

«Если антисемитизм имеет в Украине давнюю историю, то исламофобия, с которой мы все чаще сталкиваемся, для нас относительно новое явление. И хотя названия этих двух явлений разные, происхождение и история, причина у них одна - ненависть. Эту ненависть необходимо преодолевать уже сегодня, чтобы завтра она не заставила нас взяться за оружие», - считает А.ФЕЛЬДМАН.

Участниками мусульманско-еврейского диалога стали молодые люди из 16 стран мира, которые собрались с целью обсуждения путей взаимодействия, поиска мирного сосуществования для своих народов.

На открытии Конференции было зачитано приветственное письмо члена Трехсторонней комиссии, 42-го Президента США Билла КЛИНТОНА к участникам, в котором он выразил поддержку инициативы проведения подобной дискуссии и пожелал установления тесных связей и сотрудничества ради мира и согласия. (Трехсторонняя комиссия (Trilateral Commission) — международная организация, состоящая из представителей Северной Америки, Западной Европы и Азии (в лице Японии и Южной Кореи), официальная цель которой — обсуждение и поиск решений мировых проблем - УНИАН).

В сообщении также указывается, что в работе Конференции участвуют: генеральный секретарь «Конференции мусульман и евреев» Илья СИХРОВСКИЙ, директор программ по отношениям мусульман и евреев Волтер РУБИ, главный раввин Киева и Украины Яков Дов БЛАЙХ, директор центра исламоведения Айдер БУЛАТОВ, Муфтий Религиозного управления Независимых мусульманских общин Украины Абдурахман ХАМИДУЛЛИН и другие.