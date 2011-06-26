В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку в мире (фото)

Необычная собака, появившееся на свет после скрещивания пород чихуахуа и китайской хохлатой, победила в конкурсе "Самая уродливая собака в мире 2011", который ежегодно проходит в Калифорнии.

Как передает 24h.com, 14-летняя миниатюрная собака по кличке "Йода" поразила судей своей "страшной" внешностью: у собаки искривлен нос, длинный язык неестественно свисает из пасти, а осанка непропорциональна животному. Животное покрыто взъерошенными редкими волосами персикового и седого цвета, а оттопыренные в стороны уши выделяются отсутствием какого-либо волосяного покрова.

Хозяйка собаки сообщила, что нашла животное в заброшенном доме, которое вначале восприняла крысой. Вес собачонки около одного килограмма. Неординарная внешность собаки принесла хозяйке престижную победу конкурса и премию на сумму в одну тысячу долларов - главный приз конкурса.

Титул "Самая уродливая собака в мире" в минувшем году достался собаке породы Чихуахуа по кличке Принцесса Эбби. Она отличалась искривленным боком и ногами, а мордочку гладкошерстной собаки "искажал практически закрытый глаз.

Чихуахуа считается самой маленькой породой собак. Существует две разновидности чихуахуа: гладкошерстная и длинношерстная. Название породы происходит от мексиканского штата Чиуауа, где в 1850 году были обнаружены останки необычной породы.

Собака породы китайская хохлатая по кличке Мисс Элли, носившая титул "Самая уродливая собака в мире 2009", умерла в начале июня 2010 года в возрасте 17 лет.