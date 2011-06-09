Люди отбили у милиции двух полуголых женщин

Трое активисток женского движения Femen разыграли возле Печерского районного суда Киева, в котором сегодня проходит очередное заседание по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, сценку показательной казни.

Как передает корреспондент УНИАН, две девушки, обнажившись по пояс, надели на головы капюшоны палачей, третья, также обнаженная «топлес», надела на голову маску кролика, символизируя таким образом жертву. Ее начали ударять муляжом топора с возгласами «Забой крольчатины».

В комментарии журналистам по окончании сценки девушки объяснили, что в роли кролика выступает экс-министр внутренних дел. Однако, по их словам, он не является совсем невиновным, поскольку, так или иначе, является представителем власти. «Все, что происходит в суде, это все шоу. Мы ожидаем, когда власть и оппозиция перегрызут друг друга», - сказали девушки.

Несколько работников милиции пытались их задержать, но сторонники Ю.ЛУЦЕНКО, находившиеся во дворе суда, не дали им этого сделать. В результате активистки Femen убежали.