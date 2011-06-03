Международное общество нэцкэ создало отделение по странам СНГ

На ежегодном конгрессе Международного общества (коллекционеров) нэцкэ (International Netsuke Society), который проходил 20-25 мая в Лос-Анджелесе, было принято решение о создании отделения по странам СНГ Международного общества нэцкэ.

В созданную организацию вошли искусствоведы, культурологи, историки, коллекционеры нэцкэ из разных стран СНГ. Председателем отделения по странам СНГ Международного общества (коллекционеров) нэцкэ был избран украинец Борис ФИЛАТОВ (г. Днепропетровск, Украина).

Как сообщил УНИАН сам Б.ФИЛАТОВ, отделение по странам СНГ Международного общества (коллекционеров) нэцкэ ставит перед собой целью проведение научных исследований в области истории нэцкэ, издание научных трудов, популяризацию культуры нэцкэ на территории СНГ.

«Международное общество нэцкэ оказало нам большую честь, основав Отделение стран СНГ. Но Отделение лишь условно можно связать с территорией бывших республик СССР. В действительности, любой энтузиаст из Москвы или Нью-Йорка, который думает или говорит по-русски, может стать членом нашего Отделения. Сегодня глобальный мир так сжался в размерах, что уже не важно, где ты живешь или работаешь. Главное, каков твой ментальный цивилизационный выбор. Поэтому мы рады всем новым членам из Киева и Кишинева, Минска и Москвы, Токио или Парижа», - отметил Б.ФИЛАТОВ.

Справка УНИАН. Международное общество (коллекционеров) нэцкэ (International Netsuke Society, http://www.netsuke.org), созданное в 1975 году, является крупнейшей международной организацией коллекционеров нэцкэ, объединяющей членов, проживающих в 31 стране мира.

Деятельность общества посвящена изучению и оценке нэцкэ и связанных с ними видов искусства (inro, ojime, sagemono).

Общество активно сотрудничает с большинством американских музеев и галерей - Смитсоновским музеем, Азиатским художественным музеем, Музеем современного искусства – с целью организации выставок японской миниатюрной пластики.

Два раза в году общество проводит международные конференции, которые включают лекции, семинары-практикумы от ведущих экспертов и общественных организаций.

Общество издает ежеквартальный журнал International Netsuke Society Journal.

Б.ФИЛАТОВ – коллекционер фигурок нэцкэ. Увлекается изучением истории, культуры, искусства, философии и этнографию Японии. Имеет обширную коллекцию нэцкэ, в которой представлены миниатюрные скульптуры различных японских мастеров XVII-XIX вв.