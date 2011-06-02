Теперь под Киевом можно полетать на воздушных шарах

В Центре культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» (с. Копачи Обуховского района Киевской области) каждую субботу в рамках спортивно-развлекательного проекта "Турнир воздушных витязей" желающие могут полетать на воздушных шарах.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия - «Парк Киевская Русь» и киевский клуб воздухоплавательного спорта "Пилот", полет на воздушном шаре – «это уникальная возможность увидеть воссоздание Детинца - кремля Киева с высоты птичьего полета».

«Каждый желающий может заказать себе увлекательное путешествие на воздушном шаре и вместе с профессиональными пилотами покорить небесное пространство», - предлагают организаторы.

Также посетители могут посмотреть неординарные турниры воздушных шаров, известные на многих воздухоплавательных фестивалях, таких как "Key grad" (Ключ на шесте). Именно ключ, закрепленный на шесте, необходимо снять пилоту, пролетая над «Парком Киевская Русь». Опытные пилоты маневрируют огромными аэростатами на виду у многочисленной публики. Команда, которая окажется более ловкой и более сообразительной, чем другие, становится победителем и получает призы.

«Чтобы сорвать ключ – символ «сердца» парка, маневрируя огромным аэростатом, нужно иметь карту и компас. Потом нужно выбрать правильное место старта, рассчитать силу ветра и возможные отклонения от курса. Во время полета уже полагаться на свои силы и практику тренировок. Когда ты достигаешь цели и держишь в руках взлелеянный в мечтах ключ – эмоции переполняют душу и сердце. Именно в такие моменты понимаешь – возможно все», - сказал победитель 1-го этапа Турнира воздушных витязей Андрей СИВОЛАП.

Турнир воздушных витязей в Центре культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» проходит каждую субботу с 19.30 при благоприятных погодных условиях.