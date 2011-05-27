В Ялте поставят «советские» автоматы с газводой
Мэрия: "Идея интересная и полезная"
В Ялте установят автоматы по продаже газированной воды, конструкция которых повторяет советские автоматы с газировкой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, об этом заявил городской голова Алексей БОЯРЧУК.
С такой инициативой выступила одна из фирм, уточнила пресс-служба.
"Идея интересная и полезная. Летом всем хочется пить, такие конструкции, разбросанные по городу, позволят утолить жажду всем желающим. Кроме того, автоматы имеют интересный и необычный в наше время дизайн", - сказал А.БОЯРЧУК.
Автомат будет разливать минеральную и газированную воду. Каждая машина снабжена одноразовыми пластиковыми стаканчиками и обязательными контейнерами для мусора.
Власти Ялты обещают, что "советские" автоматы появятся по всему городу, как только будут решены вопросы их подключения к энергопитанию.
"Проект пока на стадии разработки", - ответил УНИАН представитель мэрии на вопрос, когда именно появятся автоматы и сколько их будет.