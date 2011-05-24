Власти Италии запретили массаж на пляжах

В Италии запретили массаж на пляжах. Соответствующий приказ подписала заместитель министра здравоохранения республики Франческа Мартини.

В документе говорится, что массаж, который делают странствующие массажисты, может представлять опасность. "Они (массажисты) могут быть некомпетентными, а пляж не подходит для профессионального массажа", - отмечено в приказе.

Контроль за деятельностью массажистов на пляжах будут осуществлять мэры городов и местные санитарные службы, а также полицейские. Санкции для нарушителей будут достаточно жесткими: штраф может достигать 2500 евро.

Местные журналисты, между тем, обнаружили, что, несмотря на запрет, массажисты-китайцы продолжают ходить по пляжам и предлагать свои услуги. Они повсеместно рекламируют особую чудо-мазь, которая, по их словам, снимает любую боль.

Их настойчивость имеет определенный успех - ведь стоимость массажа на пляже намного ниже, чем в городе. Сеанс у профессионального массажиста в городе стоит около 50 евро, а воспользоваться услугами массажиста на пляже можно всего за 20 евро. Однако эксперты предупреждают, что пляжный массаж может вызвать сильную боль в спине, кожные раздражения и грибок (гигиенических требований массажисты не соблюдают).

ТСН