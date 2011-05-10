Coca-Cola празднует 125-летие

125 лет со дня создания напитка Coca-Cola отмечает компания с одноименным названием.

В Украине сотрудники компании Coca-Cola организуют флеш-моб в честь празднования 125-летия: 13 мая они выйдут на улицы столичного Подола и будут пытаться улучшить настроение каждому прохожему, раздаривая бутылки Coca-Cola, – любимого напитка миллионов. Приятные сюрпризы ожидают ценителей Coca-Cola не только в Киеве, но и во всех уголках Украины. Стартовала масштабная маркетинговая акция, в которой Coca-Cola дарит потребителям один миллион бутылок. Кроме этого, свыше 40 тысяч крупных супермаркетов и гастрономов в Украине украшаются праздничными дисплеями – конструкциями для демонстрации продукции Coca-Cola в виде юбилейных тортов. 125-летие в Украине также отмечается специальным проектом с Новым каналом. Он подарит праздничное настроение 11 мая в прямом эфире утреннего шоу «Подъем». Также канал будет демонстрировать познавательные ролики с интересными фактами о Соса-Соla при участии звездных ведущих «Подъема».

В эти выходные компания Соса-Соla провела ряд мероприятий в США и в других странах, где она работает. Центральным мероприятием в праздничной программе стал концерт «Благодарю тебя» в Атланте 7 мая. Среди участников концерта – владелица премии «Гремми» и победительница шоу «Американский идол» певица Келли Кларксон.

Также готовится к печати юбилейное издание, которое будет содержать лучшие образцы рекламы Coca-Cola, фотографии и произведения искусства, связанные с Coca-Cola. Издание станет отображением значимости этого бренда в популярной культуре за последние 125 лет.

«Мы многого достигли за последние 125 лет, но это только начало», – заверил Председатель и Главный исполнительный директор Компании Coca-Cola Мухтар Кент. Система компаний Coca-Cola планирует удвоить свои доходы к 2020 году по сравнению с 2010. Таким образом, Компания собирается пройти за десятилетие столько же, сколько она прошла за предыдущие 125 лет.

Справка. Напиток Coca-Cola был создан 8 мая 1886 года в Атланте, штат Джорджия, доктором Джоном С. Пембертоном и сначала продавался только в аптеке Джейкобов (Jacob’s Pharmacy).

Компания Coca-Cola (NYSE: KO) является крупнейшей компанией по производству напитков в мире. Она выпускает около 500 марок газированных и негазованных напитков. Бренд Coca-Cola является ее самым дорогим общемировым брендом. Еще 15 брендов компании оцениваются в $1 млрд. каждый. Среди них – Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, POWERADE, Minute Maid, Georgia Coffee и другие.

Coca-Cola является крупнейшим в мире производителем безалкогольных газированных напитков, соков, напитков на основе сока, готовых к употреблению чая и кофе. Компания Coca-Cola имеет крупнейшую в мире сеть дистрибуции. Ее продукция представлена более чем 200 странах. Ежедневно в мире продается приблизительно 1,7 миллиардов порций напитков производства Компании Coca-Cola.