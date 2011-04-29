Украинская молодежь предпочитает комедии, а не эротику

Молодое поколение предпочитает смотреть комедии.

Об этом свидетельствуют результаты одного из пунктов международного исследования Института Горшенина «Студенты – образ будущего», переданного агентству УНИАН.

Исследование было проведено в четырех странах, в каждой из которых респонденты поставили вышеупомянутый вариант ответа на первое место.

В частности, в Украине так ответили 75,4% опрошенных, в России – 74,7%, в Казахстане – 74,6%, в Польше – 71,3%.

На втором месте в Украине, России и Казахстане – со значительным отрывом – приключенческие фильмы (46,2%, 46,2% и 36,1% соответственно). Польские же студенты (47,2%) поставили на вторую позицию документальные фильмы.

Третью позицию в Украине, России и Казахстане занимают драмы и мелодрамы (42,3%, 37%, 40,4% соответственно). В Польше же на третьем месте – боевики (43,8%).

Также значительное количество студентов всех стран исследования смотрят триллеры и ужасы, исторические фильмы, детективы, детские мультфильмы и научно-популярные фильмы.

Наименьшее же количество студентов предпочитает эротику, жанры аниме и арт-хаус.

Комментируя эти результаты, известный польский режиссер и сценарист Кшиштоф ЗАНУССИ отметил, что ему лично всегда было интересно, какая молодежь какой выбор делает.

«Мне интересно, что смотрит более развитая молодежь, что смотрит эта элита, от которой все зависит. Тут зашифрованы вещи, над которыми надо подумать. Например, понятие боевика в нашей культуре не существует, так что, хотя тут написано, что в Польше 43%, а в Украине только 20% – я не уверен, насколько люди понимали, что это – боевик как жанр. В Украине 10% арт-хауса, в Польше 2% – но у нас понятие арт-хаус тоже не до конца существует. Сейчас, в большинстве своем, кино идет для «пацанов». Это так американцы придумали, и огромная часть зрителей – это люди с 12 до 16 лет, и именно для их массового менталитета делается огромная часть, если не все картины. Но они сейчас будут, мне кажется, больше смотреть картины, которые воруют по Интернету, а не ходить в кино», - полагает он.

К.ЗАНУССИ призвал молодежь хорошо подумать над тем, что они считают успехом. «Потому что часто то, о чем они мечтают – это не совсем успех. А им кажется, что это успех. Им кажется, что люди, которые катаются на больших машинах, на «Мерседесах», и живут в больших квартирах – это люди успеха. А это, как мы знаем, в огромной части несчастливые люди, у которых нехорошая жизнь, и им завидовать нечего. Я считаю, что успех – это если человек добился какой-то гармонии между личной жизнью и профессиональной жизнью, и духовной жизнью, и материальными достижениями. Если в этом есть гармония – можно сказать, что это успех», - считает режиссер.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года.

Всего согласно случайной выборке были опрошены 5 тысяч 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.

Данное исследование в полном объеме можно найти на официальном сайте Института Горшенина.