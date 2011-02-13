В Севастополе изготовят гигантский пряник для влюбленных

В Севастополе ко Дню Святого Валентина изготовят пряник в виде двух скрепленных сердец размером более 12 квадратных метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор экопарка «Лукоморье» Николай ПОМОГАЛОВ на пресс-конференции.

«Для того чтобы праздник был полезным, мы ставим рекорды Украины. В это воскресенье, 13 февраля, будет установлен новый рекорд, девятый (для городка «Лукоморье») по счету - гигантский пряник для влюбленных», - сказал Н.ПОМОГАЛОВ.

По его словам, чтобы зафиксировать рекорд, в Севастополь приедет представитель Книги рекордов Украины.

В свою очередь, руководитель кондитерского дома «Фантазия» Алексей СТЕПАНОВ сообщил, что пряник для влюбленных на День Святого Валентина испекут по рецепту XVIII века, при этом использоваться будут только натуральные продукты. Пряник будет собран из отдельных кусочков-пазлов. В подготовке рекорда будут участвовать 12 кондитеров, которые представят для дегустации 12,5 квадратных метров сладких «валентинок».

«Считаем, что такое мероприятие положительно скажется на туристическом имидже Севастополя», - добавил А.СТЕПАНОВ.

Лидер общественной организации «Студактив» Анатолий ЗАСОБА сообщил журналистам, в «Лукоморье» к празднику всех влюбленных состоится игра-квэст «Город любви» с участием около 200 пар в возрасте от 16 до 28 лет.