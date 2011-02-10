Ватикан запретил верующим исповедоваться через iPhone

Ватикан выступил против использования верующими программы для iPhone под названием "Исповедь: римско-католическое приложение" (Confession: A Roman Catholic App).

По словам главы пресс-службы Ватикана Федерико Ломбарде, "необходимо понимать, что исповедь предусматривает реальное общение между тем, кто исповедуется и его духовником".

Ломбарде подчеркнул, что "верующим ни при каких обстоятельствах не позволяется исповедоваться через iPhone".

Творцом "Исповедь: римо-католическое дополнение" выступила компания Little iApps, штаб-квартира которой находится в штате Индиана, США. По словам разработчиков, в создании программы им помогали священнослужители из Конференции католических епископов США и других религиозных организаций.

Разработчики считают, что приложение может быть особенно полезным для того, кто решил вернуться в лоно церкви и сейчас готовится к своей первой встрече со священником.

Little iApps подчеркивала, что не позиционирует свою разработку как полноценную замену общению со священнослужителем. В таком же духе раньше о дополнении высказался американский священник епархии римо-католической церкви Форт-Уэйна-Саут-Бенда.

Приложение призвано помочь верующему подготовиться к исповеди. Так пользователю для самопроверки предлагается ответить на ряд вопросов, чтобы обнаружить, насколько его поведение отвечало правилам Священного Писания. В приложение также включены тексты молитв.

Кроме того, у пользователя есть возможность регулировать настройку программы. Таким образом, вопросы "исповеди" будут разными для людей разных полов, возраста и семейного положения. Стоимость программы в iTines Store составляет 1,99 доллара.

Интересно, что в конце января 2011 года папа Римский Бенедикт XVI говорил о пользе цифровых технологий в жизни верующих. В своем обращении, подготовленном к 45-му Всемирному дню общения, понтифик отметил, что одобряет социальные сети.

ТСН