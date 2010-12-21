История про пьяного серба, убившего задом акулу, оказалась "уткой"

История про пьяного серба Драгана Стевича, который, прыгнув с трамплина в Шарм эш-Шейхе, убил собственным задом акулу, была перепечатана многими средствами массовой информации и уже известна миллионам читателей во всем мире. Но, как выясняется, первоисточником этой удивительной истории был юмористический сайт njuz.net, сообщает NEWSru.

"Новость" про убитую акулу и нетрезвого серба получила широкое распространение после того, как 16 декабря по-английски была изложена македонским агентством MINA, а 19 декабря – перепечатана сайтом газеты New York Post. По мере появления новых публикаций на разных языках, эта история обрастала новыми удивительными подробностями.

В отдельных статьях со ссылкой на "достоверные источники" приводились убедительные доказательства того, что Драган Стевич убил задом не белую акулу-людоеда, а рыбу-молот. Некоторые СМИ обнаруживали новых свидетелей происшедшего, и так далее.

В конце концов, не выдержали и авторы истории – из редакции njuz.net. В понедельник на этом сайте было опубликовано продолжение невероятных приключений Драгана. "Собственный корреспондент" издания в Шарм эш-Шейхе и Нью-Йорке Ненад Милославлевич (полный тезка известного сербского певца) пишет о том, что Стивен Спилберг, Том Хэнкс и компания HBO задумали снять сериал "Случайные герои" из шести эпизодов о "подвиге Стевича", с участием самого Драгана и его друга Милована Убипарипа (от его имени излагалась история героического прыжка). В этом "полухудожественном, полудокументальном" сериале, пишет njuz.net, будет рассказано об удивительных приключениях друзей, во времена Второй мировой войны оказавшихся в Тихом океане.

Автор сообщает, что Спилберг, прочитав о "пьяном сербе", убившем опасного морского монстра на египетском курорте в газете New York Post, заявил порталу TMZ.com, что решил бросить все дела и срочно взяться за съемки нового сериала, что его команда уже приступила к работе над сценарием и кастингом актеров и что Драган Стевич и Милован Убипарип обязательно примут участие в съемках. Далее следует комментарий Стевича, который все еще не протрезвел, но говорит, что для него большая честь поработать вместе со Спилбергом.