Некто Владимир продает в Интернете здание киевской райгосадминистрации

В Киевсовете заявляют, что здание Голосеевской районной госадминистрации выставлено на продажу.

Как отмечается в сообщении пресс-службы фракции «Республика Киев» в Киевском горсовете, секретарь этой фракции Алексей ДАВЫДЕНКО случайно натолкнулся на соответствующее объявление, размещенное на интернет-сайте «Фото Недвижимость».

«Я увидел фото здания Голосеевской РГА в разделе «Продажа коммерческой недвижимости». Рядом – цена 7,9 млн. долларов. Невероятно удивился. Однако все сомнения развеялись, когда я позвонил по телефону по указанному номеру «Владимиру». Тот подтвердил, что продает именно «райгосадминистрацию», - рассказал А.ДАВЫДЕНКО, отметив, что на официальном сайте Голосеевской РГА – то же фото нового здания райадминистрации, что и на интернет-сайте «Фото Недвижимость».

По словам А.ДАВЫДЕНКО, в 2009 г. председатель Голосеевского района Сергей САДОВЫЙ хвастался, что с нового года администрация переедет в новое здание, «построенное самостоятельно», то есть за средства районной общины г. Киева.

«Хочу напомнить, что 14 октября Киевский городской совет принял решение, согласно которому дома и помещения, в которых расположены районные в г. Киеве советы и администрации, переданы из собственности районов в собственность города. Это значит, что без согласия киевлян и депутатов Киевсовета никто не имеет права продавать эти здания!» - отметил А.ДАВЫДЕНКО.

В связи с изложенным фактом, «Республика Киев» просит первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА и прокуратуру г. Киева разобраться, кто незаконно пытается продать здание Голосеевской райгосадминистрации.