Старожилка Дженни Либертини - молчаливая азартная бабушка, которая больше всего любит наставлять "рога" своим друзьям во время игры в бинго.

Жительница Мэриленда Дженни Либертини отпраздновала свой 109-й день рождения и раскрыла собственный секрет долголетия во время игры с друзьями в бинго (американская азартная игра, кое-чем похожая на домино).

Как выяснили журналисты CBC, последние три десятилетия она провела "холостячкой", без мужа и стресса. Такие детали жизни Либертини рассказали 5 февраля ее подруги и знакомые, встречая вместе с ней день рождения при доме Святого Мартина в Катонсвилле, основанном "Малыми сестрами Успения" (католическая религиозная Конгрегация, финансирующая бесплатное медицинское обслуживание для больных и бедных).

"Она была без мужа, она разведена уже около 30 лет, так что никакого стресса", - рассказала Пегги Боклагж.

По словам друзей Дженни, все ее заботы заключаются в том, чтобы продумать, как лучше всего отыграть несколько партий бинго. Эта игра особенно нравится "рекордсменке", а в честь праздника она пожелала устроить настоящую вечеринку. Об этом рассказала директор по развитию Центра Марси Ши-Фрэнк.

"Когда ее спросили, что она хочет сделать на свой день рождения, она ответила, что хочет устроить вечеринку в бинго", - сказала она.

Дженни Либертини родилась в семье сицилийских иммигрантов в 1915 году из трех братьев и сестер. Когда-то она была одной из первых женщин, нанятых Администрацией социального обеспечения.

Она имела официального мужа и родила с ним в браке сына Майкла. Так распорядилась судьба, что и возлюбленный Дженни, и Майкл умерли раньше нее. Последний был ее официальным опекуном до собственной смерти в возрасте 83 лет. Затем опека Дженни стала обязанностью Центра. В дом престарелых она попала в 105 лет.

В этом почтенном возрасте Либертини уже почти не разговаривала, но взяла на себя обязанность следить за тем, чтобы другие жители хорошо питались, и даже давала им еду со своей тарелки, рассказывает Ши-Фрэнк.

Недавно с Либертини произошел опасный инцидент: она неудачно упала и теперь вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. После травмы она" почти перестала общаться", - говорит Ши-Фрэнк.

Однако, несмотря на все трудности, утешением для Дженни до сих пор является бинго, и в нем она до сих пор побеждает, утверждают ее друзья.

"Когда она играет в бинго, она здесь", - сказала ее подруга Джули Снайдер.

В центре Либертини знают как очень заботливого и чрезвычайно милого человека, который радует окружающих улыбкой. "Я приезжаю сюда каждый год, потому что она меня очень вдохновляет", - резюмировал знакомый Дженни CBS News.

Рецепт долголетия старожила Чарльза Осинга

В декабре 2023 года свое 100-летие отпраздновал еще один старожил США - житель штата Айова Чарльз Осинг. В честь почтенной даты он даже получил подарок от губернатора штата и привлек не шуточное внимание журналистов.

По словам Чарльза, он не делает в жизни много: с таким принципом Чарльз уже жил долго, а проживет еще больше. О главных правилах его долголетия - читай здесь.

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