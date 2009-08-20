Киевская детская железная дорога запустит поезд с раритетным паровозом

Ко Дню Независимости Украины на Киевской детской железной дороге (Сырецкий парк) будет запущен поезд с настоящим паровозом ГР-336, сконструированным более полувека назад.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

Согласно сообщению, именно этот паровоз 56 лет тому назад положил начало движению поездов на столичной детской железной дороге. В настоящее время на детской дороге паровоз вовлекают в работу только в праздничные дни.

Справка УНИАН. Сегодня Киевская детская железная дорога имеет две станции, депо подвижного состава, мастерскую, два тепловоза, три вагона. Длина путей - 2,5 км.

На Киевской детской железной дороге дети проходят обучение по профессиям машиниста тепловоза, дежурного по станции, диспетчера движения поездов, проводника, осмотрщика вагона, кассира и пр. В около 20 школах Киева организованы специальные учебные классы, кружки. Здесь обучаются дети от 10 до 17 лет. С октября по апрель ученики получают теоретические знания, с мая по август – закрепляют их во время учебно-производственной практики.