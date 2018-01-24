Овца родила рекордное количество ягнят (видео)

Литовская овца "Маргоша" родила сразу восьмерых ягнят. Это рекордный приплод для Литвы, ведь обычно овцы приводят от одного до трех детенышей.

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Маргоша окотилась тремя мальчиками и пятью девочками. Половина ягнят светленькие, как мама, половина - темненькие, как отец, говорится в сюжете ТСН.

Теперь и многодетная мама, и малыши чувствуют себя хорошо. Новорожденных ягнят кормят из бутылочки, и они все равно кучкуются возле мамы и устраивают борьбу в борьбе за молоко.

Как сообщал УНИАН, одна из важнейших баз системы ПРО США в Европе, расположенная в Девеселу на юге Румынии, оказалась под угрозой из-за овец, принадлежащих местному фермеру.