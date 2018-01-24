Овца родила рекордное количество ягнят (видео)
Обычно овцы приводят от одного до трех детенышей.
Литовская овца "Маргоша" родила сразу восьмерых ягнят. Это рекордный приплод для Литвы, ведь обычно овцы приводят от одного до трех детенышей.
Читайте также"Турецкий бараноносец": соцсети взорвались шутками из-за столкновения корабля РФ и судна с овцами
Маргоша окотилась тремя мальчиками и пятью девочками. Половина ягнят светленькие, как мама, половина - темненькие, как отец, говорится в сюжете ТСН.
Теперь и многодетная мама, и малыши чувствуют себя хорошо. Новорожденных ягнят кормят из бутылочки, и они все равно кучкуются возле мамы и устраивают борьбу в борьбе за молоко.
Как сообщал УНИАН, одна из важнейших баз системы ПРО США в Европе, расположенная в Девеселу на юге Румынии, оказалась под угрозой из-за овец, принадлежащих местному фермеру.