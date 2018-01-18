Румынские овцы взяли в осаду одну из важнейших баз НАТО в Европе (видео)

Одна из важнейших баз системы ПРО США в Европе, расположенная в местечке Девеселу на юге Румынии, оказалась под угрозой из-за стада овец, принадлежащего местному фермеру, сообщает "Голос Америки".

Местный житель требует убрать базу с полей, на которых пасутся его овцы. В ответ американцы требуют от фермера забрать своих овец. Из-за них срабатывают датчики безопасности, размещенные на ограждениях системы обороны.

Фермер отказался перемещать отару, отметив, что поселился здесь до появления американцев и не покинет место без достойной компенсации. Теперь мужчина судится с Минобороны Румынии за землю, на которой обосновался еще в 2007 году. Местные власти говорят, что мужчина не имеет должных документов.