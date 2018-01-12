В России нашли стену из "Игры престолов" (фото)

В российской Якутии обнаружили стену из "Игры престолов". На визуальное сходство с оборонительным сооружением, которое, по легенде, защищает Семь Королевств, обратили внимание в Instagram-аккаунте поклонников сериала gameofthronesnotofficial.

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"The Wall is real!" ("Стена реально существует!")", - говорится в подписи к фотографии стены.

Ранее в сети появились шуточные отрывки сериала «Игра престолов» с американским президентом Дональдом Трампом.

В частности, президент США рассказывает Дейнерис Таргариен о проблеме исламских радикалов, а в следующем эпизоде с другими героями саги рассказывает о планах построить стену на границе с Мексикой.