В Японии одинокие мужчины митинговали против влюбленных пар

Накануне Рождества в Токио толпа одиноких мужчин вышла на митинг против влюбленных пар.

Мужчины утверждали, что пары, которые проявляют на публике свои чувства, мешают одиноким наслаждаться Рождеством, сообщает Sora News 24.

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Как отмечает издание, члены «Революционного альянса непопулярных мужчин» вышли на улицы с плакатами «Уничтожить Рождество», «Покайтесь, пары!», «Что плохого в том, чтобы быть непопулярным?». Митинг продолжался около получаса.

Отмечается, что такой митинг проходит не впервые. «Непопулярные» мужчины ежегодно выходят протестовать накануне Рождества и в День всех влюбленных.

Как сообщал УНИАН, в рождественскую ночь в центре Нью-Йорка возле собора Святого Патрика появилась картина, на которой изображен Санта Клаус распятый на кресте над кучей подарков. Такое изображение очень возмутило жителей города.